Aşevi ve Gıda Bankası'ndan günde 3 bin kişiye sıcak yemek - Son Dakika

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen kısa bir süre sonra açılacak olan Aşevi ve Gıda Bankası ile günde 3 bin, acil durumlarda ise 15 bin insanın sıcak yemek ihtiyacını karşılamak hedefleniyor. Yüksel, projenin en yakın zamanda açılışının gerçekleşeceğini söyleyerek, "Sosyal belediyecilik ödevimizi her alanda yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Aşevi ve Gıda Bankası projesiyle aynı zamanda yılda 2 bin 500 ihtiyaç sahibi vatandaşa kuru erzak yardımı da yapılacak. Ayrıca, proje ile Kartal Belediyesi yardımseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında elçilik yaparak, Gıda Bankası'nda yardımseverlerin erzak yardımını da kabul edecek.

900 metrekare alan üzerine kurulan Aşevi ve Gıda Bankası depolama, market, mutfak ve soğuk hava depolama alanlarından oluşuyor. Projede, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak yemeklerin; pişirme ve depolama gibi işlemleri gıda mühendisleri kontrolünde gerçekleşiyor.

konuya ilişkin konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Aşevi ve Gıda Bankası projesiyle ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını kaydederek; "Göreve geldiğimiz günden bu yana, sosyal belediyeciliğe dair verdiğimiz sözleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bunlardan biri, çok önemsediğimiz Aşevi ve Gıda Bankası projesi. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hem ihtiyaç sahiplerinin hem de afet gibi acil durumlarda Kartallılar'ın sıcak yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Kartal Belediyesi, sosyal belediyecilik ödevini yapmaya devam ediyor" diye konuştu.