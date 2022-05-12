Aşevindeki kadın ve çocukların videosunu izinsiz çekerek paylaşan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Aşevindeki kadın ve çocukların videosunu izinsiz çekerek paylaşan şahıs gözaltına alındı

12.05.2022 11:57

Aşevindeki kadın ve çocukların videosunu izinsiz çekerek paylaşan şahıs gözaltına alındı Konu ile ilgili vali ve emniyet açıklama yaptı Şüpheli şahıs gözaltına alındıGAZİANTEP Gaziantep'te, aşevi önünde yemek sırası bekleyen yabancı uyruklu kadınlar ile çocukların videosunu izinsiz çekerek...

Aşevindeki kadın ve çocukların videosunu izinsiz çekerek paylaşan şahıs gözaltına alındı

Konu ile ilgili vali ve emniyet açıklama yaptı

Şüpheli şahıs gözaltına alındı

GAZİANTEP Gaziantep'te, aşevi önünde yemek sırası bekleyen yabancı uyruklu kadınlar ile çocukların videosunu izinsiz çekerek alaycı tavırlar sergileyen ve bu anları sosyal medyadan paylaşan E.C. isimli şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde gıda yardımı yapılan bir noktada bekleyen koruma altındaki yabancı uyruklu kadın ve çocukların rızası olmadan videolarını izinsiz çeken ve bu anları sosyal medyadan paylaşarak alaycı tavırlar sergileyen şüpheli şahıs yoğun tepki aldı. Yoğun tepkilerin ardından konu ile ilgili soruşturma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, şüpheli şahsın kimliğini tespit ettikten sonra gözaltına aldı. Emniyetten konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, "Şahinbey ilçemizde koruma altındaki yabancı şahıslara gıda yardımı yapılan bir noktada, dağıtım sırası bekleyen kadınların rızası olmadan videolarını çekip sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı tespit edilen E.C. isimli şüpheli, müdürlüğümüzce hakkında hazırlanan rapora istinaden verilen Savcılık talimatıyla gözaltına alınmış olup gerekli işlemlere başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gaziantep'te özel bir firmanın işlettiği aşevi önünde sıra bekleyen kadınları izinsiz olarak kayda alıp sosyal paylaşım sitesinde paylaşan E.C. emniyetimiz tarafından yakalanmıştır. Konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Görüntülerdeki kişi özel güvenlik görevlisi değildir" diye konuştu.

Gözaltına alınan şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Aşevindeki kadın ve çocukların videosunu izinsiz çekerek paylaşan şahıs gözaltına alındı
Aşevindeki kadın ve çocukların videosunu izinsiz çekerek paylaşan şahıs gözaltına alındı
Aşevindeki kadın ve çocukların videosunu izinsiz çekerek paylaşan şahıs gözaltına alındı
Aşevindeki kadın ve çocukların videosunu izinsiz çekerek paylaşan şahıs gözaltına alındı

YORUMLAR
500
Sosyal medyada büyük tepki çekti! Aşevindeki yabancı uyruklu kadınları izinsiz kayda alıp alay eden şüpheli gözaltına alındı Sosyal medyada büyük tepki çekti! Aşevindeki yabancı uyruklu kadınları izinsiz kayda alıp alay eden şüpheli gözaltına alındı Gaziantep'te aşevi önündeki kadınların videosunu sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı Gaziantep'te aşevi önündeki kadınların videosunu sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aşevindeki kadın ve çocukların videosunu izinsiz çekerek paylaşan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
17:35 Eskişehir Valiliği'nden yasaklanan festival açıklaması: Terör riski bulunuyor
17:21 Eski milli futbolcunun kızı, Ünlü bir dergi için kamera karşısına geçti! Pozları babasına sürpriz olacak
16:58 Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
16:49 AK Partili Bülent Turan'dan "Canan Kaftancıoğlu" tepkisi: "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!"
16:38 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'a yeniden tutuklama kararı
16:34 Nagehan Alçı'dan beklenmedik Canan Kaftancıoğlu sözleri: Bu rezaleti kabul etmiyorum
16:23 Kaftancıoğlu kararından sonra Meclis'te koltuklar boşaldı: TBMM tatile girebilir
16:20 İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na destek: Başkanımızın yanındayım!
16:16 Ayşegül Aldinç ve Bige Önal'dan MHP'li vekil Ahmet Çakar'a "Melis Sezen" tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 17:51:42. #1.11#
SON DAKİKA: Aşevindeki kadın ve çocukların videosunu izinsiz çekerek paylaşan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement