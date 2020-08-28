Aşevine 1 ton 800 kilo et bağışı

Türk Kızılay'ı tarafından Tokat Belediyesi Aşevine 1 ton 800 kilogram kurban eti bağışı yapıldı.

Türk Kızılay'ı Genel Merkezi tarafından tıra yüklenen 1 ton 800 kilogram adak kurban eti bağışı Tokat Belediyesi Aşevine teslim edildi. Tırdan Aşevine indirilen kurban etleri sosyal market aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. Türk Kızılay'ı Tokat Şube Başkanı Faruk Delen ile protokol imzalayan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu değerlendirmelerde bulundu. Başkan Eroğlu, aşevi sosyal market üzerinden ihtiyaçlı ailelere et ulaştırılmak üzere Kızılay ile protokole imza attıklarını kaydetti. Yapılan desteklerle ihtiyaç sahibi ailelere yardımların devam edeceğini ifade eden Başkan Eroğlu, Kızılay'a adak kurbanı bağışında bulunarak sosyal projelere destek olan vatandaşlara teşekkür etti. - TOKAT