Aşevine 1 ton 800 kilo et bağışı
Türk Kızılay'ı tarafından Tokat Belediyesi Aşevine 1 ton 800 kilogram kurban eti bağışı yapıldı.
Türk Kızılay'ı tarafından Tokat Belediyesi Aşevine 1 ton 800 kilogram kurban eti bağışı yapıldı.
Türk Kızılay'ı Genel Merkezi tarafından tıra yüklenen 1 ton 800 kilogram adak kurban eti bağışı Tokat Belediyesi Aşevine teslim edildi. Tırdan Aşevine indirilen kurban etleri sosyal market aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. Türk Kızılay'ı Tokat Şube Başkanı Faruk Delen ile protokol imzalayan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu değerlendirmelerde bulundu. Başkan Eroğlu, aşevi sosyal market üzerinden ihtiyaçlı ailelere et ulaştırılmak üzere Kızılay ile protokole imza attıklarını kaydetti. Yapılan desteklerle ihtiyaç sahibi ailelere yardımların devam edeceğini ifade eden Başkan Eroğlu, Kızılay'a adak kurbanı bağışında bulunarak sosyal projelere destek olan vatandaşlara teşekkür etti. - TOKAT
Son Dakika Akşener'den "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Çok isterim ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynayamam Doğu Akdeniz tehlikeli girişim! Yunan tacizini Türk F-16'ları engelledi Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu Gaziantep'te palet fabrikasında yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor İspanya'da vaka sayıları katlanarak artıyor! Son 24 saatte 9 bin 779 vaka tespit edildi Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı Galatasaray, Mbaye Diagne'nin golüyle hazırlık maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti Son Dakika: Fenerbahçe, Ekvadorlu golcü Enner Valencia'yı 3 yıllığına renklerine bağladı Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 75 ilimizi sarı kodla uyardı Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 36 can kaybı, 1517 yeni vaka tespit edildi Aynı evde kalan 5 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, ABD Başkanı Trump'la görüşmesinde gizli telefon kullandığı ortaya çıktı Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi