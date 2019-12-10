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Aşevleri Maltepelilerin yüzünü güldürüyor

6 saat önce

Maltepe Belediyesi aşevi hizmetiyle, ihtiyaç sahibi binlerce vatandaşa sıcak yemek imkanı sunuyor.

Aşevleri Maltepelilerin yüzünü güldürüyor, System.String[]

Maltepe Belediyesi aşevi hizmetiyle, ihtiyaç sahibi binlerce vatandaşa sıcak yemek imkanı sunuyor. Sadece 2019 yılında 100 bin kişiye sıcak yemek verilen aşevinde, günde ortalama 500 vatandaş yemek yiyor.

Her gün sabahın ilk ışıklarıyla, dev kazanlarda en az 4 çeşit yemek hazırlanan aşevinde, günde ortalama 500'den fazla vatandaş sıcak yemek yiyor. Aşevinde kaynayan yemekler ayrıca ilçe genelinde tespit edilen, gelir durumu kötü olan ya da hasta ve yaşlı olduğu için evinde yemek yapacak kimsesi olmayan ihtiyaç sahibi 252 haneye de her gün düzenli olarak ulaştırılıyor.

YILDA 100 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK GİDİYOR

Sadece 2019 yılında 100 bin kişiyi ağırlayan aşevi, cenaze sahiplerini de yalnız bırakmıyor. Taziye evlerine de günde ortalama 600 pide ve ayran gönderen aşevi yetkilileri, 2019 yılı boyunca ilçe genelinde taziye evlerine 132 bin adet pide ve ayran desteği verildiğini belirtti.

"HİÇBİR ÇOCUK YATAĞA AÇ GİRMEYECEK"

Yoksullukla mücadelenin sosyal belediyeciliğin temel hedeflerinden biri olduğuna vurgu yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Göreve geldiğimiz günden beri, ilçede gelir durumu kötü olan hanelere yönelik önemli çalışmalara imza attık. Pek çok alanda yürüttüğümüz çalışmalarla ilçe genelinde yoksullukla mücadele ediyoruz. Bunların en önemlisi aşevi hizmeti. Aşevimizde her gün binlerce kişiye sıcak yemek kaynatıyoruz. Maltepe'de herkesin evinde sıcak aşı olacak, hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek" diye konuştu.


Maltepe Belediyesi, Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:44 Kaynak: DHA
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