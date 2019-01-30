Asfalt Altında Kalan Muayene Bacaları Açılıyor

HATSU Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından il genelinde yapılan kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü belirten Genel Müdürlük, özellikle yağmur suyu birikintisi ile tıkanıklık sorunu olan bölgelerden gelen şikâyetleri gece gündüz demeden müdahale edilerek sorunun çözüldüğüne vurgu yaptı.

Kırıkhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nden ALO 185 HATSU Çağrı Merkezi'ne gelen bildirimler sonrasında soruna müdahale eden HATSU ekipleri, Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde asfalt ile tıkanan parsel bacalarını tespit ederek açma çalışması gerçekleştirdi ve tıkanıklık sorununun giderilmesini sağladı.

Asfalt altında veya yol üstünde bulunan muayene ve parsel bacalarının tespit edilerek yenileme yapıldığını hatırlatan HATSU, trafik açısından olumsuz sonuçlar doğuran sorunların bildirilmesi gerektiğini hatırlattı.