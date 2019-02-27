Son Dakika Haberleri: Asfalt Bekleyen Bozuk Yola Halı Serdiler

Asfalt Bekleyen Bozuk Yola Halı Serdiler

1 saat önce

İzmir'in bazı bölgelerinde altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan yollar kapatılmasına rağmen yağmurla birlikte derin çukurlara dönüşürken, duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar halı sererek çözüm aramaya çalıştı.

Asfalt Bekleyen Bozuk Yola Halı Serdiler, System.String[]
İzmir'in bazı bölgelerinde altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan yollar kapatılmasına rağmen yağmurla birlikte derin çukurlara dönüşürken, duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar halı sererek çözüm aramaya çalıştı.

İnönü Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, altyapı çalışmalarının yaklaşık 3 ay önce başladığını ancak bozulan yollara asfaltlama yapılmadığını belirtti. Kazılan yolların üzerinin kapatılmasına rağmen yağışlarla birlikte iyice bozulduğunu ifade eden vatandaşlar, bu sebeple mağdur olduklarını söyledi. Bazı bölgelerde oluşan derin çukurlar yüzünden araçların da zarar gördüğünü öne süren vatandaşlar, bir an önce asfalt yapılmasını istedi.

Bu arada, bir vatandaşın bozuk yola halı sererek kendince çözüm bulmaya çalışması dikkat çekti. Mahalle sakinlerinden Metin Uzuner, "Mahallemizde alt yapı çalışmaları 3 ay önce başladı sonra da işlerini bitiren ekipler ayrıldılar. Üstü kapanan çukurlar yağışlarla birlikte tekrar açılmaya başladı. Yetkili makamlara iletmemize rağmen çözüm bulamadık. Yollarımız bozuk, arabaların lastikleri zarar görüyor. Bir an önce sorunumuzun giderilmesini istiyoruz" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:03 Kaynak: İHA

İnönü mahallesi, İzmir, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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