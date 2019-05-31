Asfalt Çalışmaları Akhisar Mahallesinde sürüyor

İnegöl Belediyesi, yaz sezonuyla birlikte startı verilen asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki Başkan Yardımcıları Rıdvan Kocaağa ve Fevzi Dülger ile AK Partili yöneticilerin katılımıyla Akhisar Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İnceleme sırasında proje üzerinden değerlendirmeler de yapılırken, Başkan Alper Taban burada konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Şehrimizdeki ihtiyaçları, eksikleri, vatandaşların bildirmiş olduğu her türlü konuyu yerinde inceleyerek planlamaya aldıklarını belirten Taban, "Bunun neticesinde de alt yapıları biten yerlerde üst yapı faaliyetlerini harekete geçiriyoruz. Kısacası hem rehabilite etme çalışmaları, bir taraftan yeni yeni alanlar açarak vizyon katacak projeleri hayata geçirmek üzere çalışıyoruz. Bunlar vatandaşımızın konforunu, rahatlığını, huzurunu, esenliğini arttırmak üzere yaptığımız çalışmalar" dedi.

GÜZEL BİR GÜZERGAH SUNACAĞIZ

Bugün Akhisar Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde incelemek üzere bir arada olduklarını ifade eden Taban, "Daha önce de gelip incelemiştik, camimizin etrafındaki bu alanda üst yapı eksikliğinden kaynaklı toz, çamur gibi kirlilik söz konusuydu. Bunları gidermek üzere buradayız. Arkadaşlarımız çalışmaları daha önce başlatmışlardı. Bir taraftan kaldırımların yapılması, bir taraftan hazır hale gelen bölgelerde asfalt çalışmalarını devam ettiriyoruz. Turgut Özal Caddesi'nin girişinde bulunan Fatih Camii ve Akhisar mezarlık arasındaki yolda toz ve çamurla ilgili sorunlar vardı. Burada yaklaşık 540 m3'lük bir kazı gerçekleştirilip 750 tonluk dolgu malzemesiyle alt temel uygulaması yapıldı. Sonrasında da BUSKİ ile birlikte 120 metre uzunluğunda yağmur suyu toplama hattı yapılarak bölgenin rehabilitasyonu sağlanmış oldu. Asfalt kaplaması da bitirildiğinde güzel bir güzergah sunmuş olacağız" diye konuştu.

ÇOK DAHA GÜZEL MEKANLARI EL BİRLİĞİ İLE İNŞA EDECEĞİZ

"Şehrimiz bulunduğu konum itibariyle önemli bir nokta" sözleriyle konuşmasını sürdüren Taban, şöyle devam etti: "Bu bölgede şehrimizin gelişmeye dönük bölgeleri. Şehirler genelde batıya doğru büyür. Burası da bakıldığında Bursa istikametinde bir nokta. Gelişmeye yüz tutmuş bir bölge. Daha da gelişmeye devam edecek. Ben yapılacak çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. Şehrimizin güzelleşmesi, sokaklarımızın, caddelerimizin, tretuvarlarımızın, yeşil alanlarımızın çok daha güzel noktaya gelmesi için mücadelemizi devam ettireceğiz. İnşallah çok daha güzel mekanları çok daha yaşanabilir alanları el birliği ile imar etmeye devam edeceğiz."