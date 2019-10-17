Asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreter Mehmet Uzun, Eflani ilçesine bağlı köylerde yapımına devam edilen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Eflani ilçesine bağlı Karlı-Gökgöz köyleri grup yolunda asfalt çalışmaları devam ediyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreter Mehmet Uzun beraberindeki İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Koç ve Mesut Aydın ile birlikte asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.



Uzun, "Ekiplerimiz, program dahilinde olan 10 kilometrelik Karlı-Gökgöz grup yolunun 7,3 kilometrelik bölümünü bitirmiş bulunuyor. Şuanda hava şartları elverişli oldukça çalışmalarımız aralıksız devam edecek." dedi.



Genel Sekreter Uzun, konuşmanın sonunda çalışan personele kolaylıklar diledi. - KARABÜK