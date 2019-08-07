Son Dakika Haberleri: Asfalt çalışmaları devam ediyor
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Asfalt çalışmaları devam ediyor

2 gün önce

Erzincan Belediyesi asfalt çalışmaları kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince şehir genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

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Erzincan Belediyesi asfalt çalışmaları kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince şehir genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bahçelievler Mahallesinde Atatürk parkı bitişiğindeki Şehit Albay Süleyman Kıyak sokağa sıcak asfalt yapan Erzincan Belediyesi asfalt çalışmalarını planlı bir şekilde devam ettiriyor.

Çalışmalar hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, "Şehrimizin her tarafını bir bütün kabul ediyoruz. Asfaltsız hiçbir sokak hiçbir cadde bırakmayıp vatandaşlarımızın en iyi şartlar altında yaşaması için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Allah nasip ederse Erzincan'ımızın her sokağını bu şekilde asfaltlayarak halkımızın hizmetine sunacağız" dedi. - ERZİNCAN
Fen İşleri Müdürlüğü, Erzincan Belediyesi, Bahçelievler, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:42 Kaynak: İHA
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