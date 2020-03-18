Asfalt çalışmaları sonrası yükü taşıyamayan istinat duvarı tehlike saçıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Asfalt çalışmaları sonrası yükü taşıyamayan istinat duvarı tehlike saçıyor - Son Dakika

Asfalt çalışmaları sonrası yükü taşıyamayan istinat duvarı tehlike saçıyor

6 saat önce

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde asfalt çalışmaları sonrası apartmanın istinat duvarı ile yol aynı seviyeye geldi.

Asfalt çalışmaları sonrası yükü taşıyamayan istinat duvarı tehlike saçıyor, System.String[]

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde asfalt çalışmaları sonrası apartmanın istinat duvarı ile yol aynı seviyeye geldi. Yükü kaldıramayan istinat duvarı çökme tehlikesi altında bulunuyor. Vatandaşlar ilçe belediyesine dilekçe ile başvurduklarını fakat tedbir alınmadığını iddia etti.


Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Doktor Sıtkı Göral Caddesi 67 sokakta bulunan Altın Palmiye Yapı Sitesi sakinleri, istinat duvarının çökme ihtimaline karşı diken üstünde yaşıyor. Sokakta yapılan asfalt çalışmaları ile istinat duvarı ile yol aynı seviyeye gelirken, istinat duvarı, yolun yaptığı baskı yüzünden çökme aşamasına geldi. Apartmanın istinat duvarı, yolun getirdiği ilave ağırlık ve baskı nedeniyle yan yatarken, apartmanın yola bakan kısmının birinci katında oturan daire sahipleri ise korkudan evlerini terk etmek zorunda kaldı.


Konuyla ilgili olarak Kayapınar Belediyesine dilekçe verdiklerini fakat kimsenin kendileri ile ilgilenmediğini iddia eden Altın Palmiye Yapı Sitesi yöneticisi Hamit Karadeniz, "Yaklaşık 4 yıldan bu yana Kayapınar İlçe Belediyesi ekipleri kaldırım çalışmaları yaptı. Yapılan çalışmalar sonrası apartmanımızı saran istinat duvarı eğilmeye, çatlamaya ve çökmeye başladı. Defalarca Kayapınar Belediyesine gittik dilekçe verdik, şikayette bulunduk. Onlar da gelip yapacağız bakacağız dediler ama bir türlü gelmediler" dedi.


"Bir facia yaşanmadan çözüm bulunmasını istiyorum"


Yapılan asfalt çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmediği için asfaltta çatlama meydana geldiğini ifade eden Karadeniz, "Buradan yüksek tonajlı araçlarda geçiyor ve bu araçların buradan geçmesi için yol müsait değildir. Kayapınar Belediyesine defalarca dilekçe verdik söz verdiler gelip yapacaklarını söylediler ama bir türlü bize sıra gelmedi. Asfalt çatlamış ve duvarımız gün geçtikçe eğilmeye başladı. Allah korusun dairelerde yakın olduğu için bir faciaya neden olabilir. Bunun için yetkililere sesleniyorum, bir an önce bir facia yaşanmadan buna çözüm bulmasını istiyorum" diye konuştu.


"Vatandaşa hizmet etsinler"


Vatandaş olarak belediyeden hizmet beklediklerini belirten bina sakinlerinden Seyithan Üvak, "Görmüş olduğumuz caddemizde yıllar önce beton elektrik direkleri kuruldu. Binamızın etrafını iş makineleri ile kazdılar ve duvarın dibine beton doldular. Ardından birkaç yıl geçtikten sonra gelip söktüler. Kaç kez dilekçe verdik Kayapınar Belediyesine, bir türlü kimse gelip bizim kaldırımlarımızı yapmadı. Onlardan beklentimiz oturacaklarına gelsinler vatandaşlara hizmet etsinler" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Huzurevleri Mahallesi, Diyarbakır, Kayapınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:58 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı Kosova Başbakanı, İçişleri Bakanı'ni koronavirüsle ilgili "panik yaydığı" gerekçesiyle görevden aldı
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı         
11:10
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil         
10:52
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu         
10:20
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak         
10:01
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:54
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı         
09:50
Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı         
09:45
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak         
09:43
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor         
08:58
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı         
07:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 18:25:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Asfalt çalışmaları sonrası yükü taşıyamayan istinat duvarı tehlike saçıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]