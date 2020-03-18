Asfalt çalışmaları sonrası yükü taşıyamayan istinat duvarı tehlike saçıyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Asfalt çalışmaları sonrası yükü taşıyamayan istinat duvarı tehlike saçıyor - Son Dakika

Asfalt çalışmaları sonrası yükü taşıyamayan istinat duvarı tehlike saçıyor

6 saat önce

Asfalt çalışmaları sonrası yükü taşıyamayan istinat duvarı tehlike saçıyor Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde asfalt çalışmaları sonrası apartmanın istinat duvarı ile yol aynı seviyeye geldi.

Asfalt çalışmaları sonrası yükü taşıyamayan istinat duvarı tehlike saçıyor, System.String[]

Asfalt çalışmaları sonrası yükü taşıyamayan istinat duvarı tehlike saçıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde asfalt çalışmaları sonrası apartmanın istinat duvarı ile yol aynı seviyeye geldi. Yükü kaldıramayan istinat duvarı çökme tehlikesi altında bulunuyor. Vatandaşlar ilçe belediyesine dilekçe ile başvurduklarını fakat tedbir alınmadığını iddia etti.

Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Doktor Sıtkı Göral Caddesi 67 sokakta bulunan Altın Palmiye Yapı Sitesi sakinleri, istinat duvarının çökme ihtimaline karşı diken üstünde yaşıyor. Sokakta yapılan asfalt çalışmaları ile istinat duvarı ile yol aynı seviyeye gelirken, istinat duvarı, yolun yaptığı baskı yüzünden çökme aşamasına geldi. Apartmanın istinat duvarı, yolun getirdiği ilave ağırlık ve baskı nedeniyle yan yatarken, apartmanın yola bakan kısmının birinci katında oturan daire sahipleri ise korkudan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Konuyla ilgili olarak Kayapınar Belediyesine dilekçe verdiklerini fakat kimsenin kendileri ile ilgilenmediğini iddia eden Altın Palmiye Yapı Sitesi yöneticisi Hamit Karadeniz, "Yaklaşık 4 yıldan bu yana Kayapınar İlçe Belediyesi ekipleri kaldırım çalışmaları yaptı. Yapılan çalışmalar sonrası apartmanımızı saran istinat duvarı eğilmeye, çatlamaya ve çökmeye başladı. Defalarca Kayapınar Belediyesine gittik dilekçe verdik, şikayette bulunduk. Onlar da gelip yapacağız bakacağız dediler ama bir türlü gelmediler" dedi.

"Bir facia yaşanmadan çözüm bulunmasını istiyorum"

Yapılan asfalt çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmediği için asfaltta çatlama meydana geldiğini ifade eden Karadeniz, "Buradan yüksek tonajlı araçlarda geçiyor ve bu araçların buradan geçmesi için yol müsait değildir. Kayapınar Belediyesine defalarca dilekçe verdik söz verdiler gelip yapacaklarını söylediler ama bir türlü bize sıra gelmedi. Asfalt çatlamış ve duvarımız gün geçtikçe eğilmeye başladı. Allah korusun dairelerde yakın olduğu için bir faciaya neden olabilir. Bunun için yetkililere sesleniyorum, bir an önce bir facia yaşanmadan buna çözüm bulmasını istiyorum" diye konuştu.

"Vatandaşa hizmet etsinler"

Vatandaş olarak belediyeden hizmet beklediklerini belirten bina sakinlerinden Seyithan Üvak, "Görmüş olduğumuz caddemizde yıllar önce beton elektrik direkleri kuruldu. Binamızın etrafını iş makineleri ile kazdılar ve duvarın dibine beton doldular. Ardından birkaç yıl geçtikten sonra gelip söktüler. Kaç kez dilekçe verdik Kayapınar Belediyesine, bir türlü kimse gelip bizim kaldırımlarımızı yapmadı. Onlardan beklentimiz oturacaklarına gelsinler vatandaşlara hizmet etsinler" şeklinde konuştu.

(SI-YRT-AŞ-Y)

Huzurevleri Mahallesi, Diyarbakır, Kayapınar, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:43 Kaynak: İHA

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