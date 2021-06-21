Asfalt Çalışmalarına Hız Verdik - Son Dakika

Belediyemiz yaz sezonu boyunca devam edecek olan asfalt çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Belediyemiz asfalt sezonuna hızlı girdi. Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından 1. Çevreyolu'nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, çalışmaların ihtiyaç duyulan tüm noktalarda gerçekleşeceğini söyledi.

1. Çevreyolu'ndaki incelemelerde sorumlulardan bilgi alan Başkanımız, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirterek, "Sezonun başlamasıyla birlikte başlattığımız asfalt yenileme çalışmalarını sezon boyunca yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Allahın izniyle hedefimiz sezon sonunda asfalt sorununu tamamen ortadan kaldırmak" diye konuştu.

"Şehrimizi daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamlayan Belediye Başkanımıza gayretlerinden ötürü teşekkür eden vatandaşlar ise yolların asfaltlanmasıyla önemli bir sorunun daha ortadan kalkacağını ifade etti.