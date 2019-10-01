Son Dakika Haberleri: Asfalt çalışması öncesinde yollar kazınıyor
Son Dakika Güncel Haber

Asfalt çalışması öncesinde yollar kazınıyor

17 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Beyköy beldesinde alt yapısı tamamlanan bölgelerde sıcak asfalt çalışması öncesinde yollar kazınıyor.

Asfalt çalışması öncesinde yollar kazınıyor, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Beyköy beldesinde alt yapısı tamamlanan bölgelerde sıcak asfalt çalışması öncesinde yollar kazınıyor.


Beyköy Beldesi tarafından yaz boyunca alt yapısı tamamlanan yollar asfalt için hazır hala getiriliyor. Yollarda bulunan asfalt kalıntıları özel araçlarla kazınıyor. Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, "Beldemiz Yeni Mahalle 4. Cadde alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt öncesi yol kazı ve tesfiye çalışmalarımız devam etmektedir. Bunların ardından ise asfalt çalışmasını gerçekleştireceğiz" dedi. - DÜZCE

Beyköy, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Hakan canlı yayında CHP'li vekile sinirlendi: Bana ne sizin ittifakınızdan
İBB, sorunu 2 şoföre bağlamıştı ama metrobüs sıkıntısı devam ediyor Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 20 şüheli hakkında gözaltı kararı Fatih Portakal'dan AK Parti Milletvekili Şirin Ünal'a çağrı: Sizin bu olayı aydınlatmak için istekli olmanız gerekir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 09:58:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asfalt çalışması öncesinde yollar kazınıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]