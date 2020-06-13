Asfalt dökülen yol çöktü, olası bir facia ucuz atlatıldı - Son Dakika

Asfalt dökülen yol çöktü, olası bir facia ucuz atlatıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ana arter üzerinde yapılan asfalt çalışmaları sırasında yol çöktü.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ana arter üzerinde yapılan asfalt çalışmaları sırasında yol çöktü. Çöken yola devrilen kamyonun yanında bulunan 2 işçi olası bir felaketten saniyelerle kurtuldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Eski Garaj önünde döktüğü asfalt çalışması sırasında kasası zift ve asfalt malzemesi yüklü kamyon bir anda çöken yolda mahsur kaldı. Eski ve kullanılmayan bir kanalizasyon şebekesinin geçtiği zemine gömüldüğü öğrenilen kamyonun hemen yanında bulunan 2 işçi olası bir felaketten saniyeler farkıyla kurtuldu.

Uzun süre kasasında tonlarca ağırlıklı yükle ön tekerleği havada kalan kamyon asfalt çalışmalarına katılan bir iş makinesinin yardımıyla gömüldüğü yerden çıkarılabildi. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi

ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti

Genç oyuncu işi abarttı! Küvette çıplak poz verip mahrem yerlerini köpükle kapattırdı

CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi

39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı

Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular

Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı

Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım

Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı

Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor

Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu

Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı

Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı

Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı