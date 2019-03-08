Son Dakika Haberleri: Asfalt Ekipleri 523. Sokak'ta Çalışmalara Başladı

Asfalt Ekipleri 523. Sokak'ta Çalışmalara Başladı

2 saat önce

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Esentepe Mahallesi 523. Sokak'ta ol düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Asfalt Ekipleri 523. Sokak'ta Çalışmalara Başladı, System.String[]
Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Esentepe Mahallesi 523. Sokak'ta ol düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Esentepe Mahallesi 523. sokakta asfalt çalışmasına başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın, mahallelerde düzenlenmesine ihtiyaç duyulan noktalarda yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları yapmaya devam ettiklerini belirterek bu çerçevede Esentepe Mahallesi 523. Sokağı sıcak asfalt ile yeniden düzenleyeceklerini söyledi.

Akın açıklamasında "Bartın Belediyesi olarak bir yandan hasar gören yol ve kaldırımlarımızı yeniliyor bir yandan da yeni yerleşim alanlarının yol ve kaldırım ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ekiplerimiz son olarak yeni yerleşim alanlarının olduğu Esentepe Mahallesi 523. Sokak'ta sıcak asfalt ile yol düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Mahalle yollarımızı en güzel şekilde düzenleyip alt yapısı ve üst yapısıyla sorunsuz bir Bartın oluşturmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Hava şartları el verdiği sürece sıcak asfalt ile yol düzenleme çalışmalarına devam edeceğiz" dedi. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:29 Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Esentepe Mahallesi, Bartın, Güncel
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