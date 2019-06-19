Asfalt ekipleri Kavallar'da
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Bartın Belediyesi tarafından Aladağ Mahallesi Kavallar Caddesi'ne bağlı yeni açılan imar yollarında sıcak asfalt ile düzenleme çalışmaları yapılıyor.
Bartın
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:55 Kaynak: İHA
Belediyesi tarafından Aladağ
Mahallesi Kavallar Caddesi'ne bağlı yeni açılan imar yollarında sıcak asfalt ile düzenleme çalışmaları yapılıyor.
Belediye Başkanı Cemal Akın
çalışmayla ilgili açıklamasında, 10 yıldır çok sayıda imar yolunu ulaşıma açarak vatandaşların yol ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek ulaşıma açılan yeni yolları da en güzel şekilde asfalt malzemelerle düzenlediklerini söyledi.
Akın açıklamasında "Göreve başladığımız günden beri vatandaşlarımıza ulaşım kolaylığı sağlamak için mahallerimizde imar planında bulunan fakat ulaşıma kapalı olan çok sayıda yolu iş makinelerimiz yardımıyla ulaşıma açarak düzenledik. Daha önce Aladağ Mahallesi Kavallar Caddesi'ne bağlı sokaklarda bulunan yolumuzu ulaşıma açmıştık. Tesviye çalışmalarını tamamladığımız bu yollarımızı sıcak asfalt ile düzenleyerek vatandaşlarımıza daha iyi ulaşım imkanı sağlıyoruz" dedi. - BARTIN
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