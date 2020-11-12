Asfalt emekçilerine teşekkür belgesi - Son Dakika

Asfalt emekçilerine teşekkür belgesi

12.11.2020 14:05
Asfalt emekçilerine teşekkür belgesi, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın 2020 yılı asfalt sezonunda kendi ekipleriyle il genelinde 632 mahallede 853.1 kilometrelik güzergahı asfaltlayan ekiplerine teşekkür belgesi takdim etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın 2020 yılı asfalt sezonunda kendi ekipleriyle il genelinde 632 mahallede 853.1 kilometrelik güzergahı asfaltlayan ekiplerine teşekkür belgesi takdim etti. Büyükşehir Belediyeleri arasında kendi ekipleri marifetiyle rekor sayılabilecek bir çalışmanın hayata geçtiğini belirten Güzgülü, önümüzdeki yıl asfalt çalışmasının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, 2020 yılı asfalt sezonunu rekorlarla kapatan Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerini konuk etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, şube müdürleri ile asfalt şantiyelerinin ekip şefleri ziyarette yer aldı. Manisa'da yolların daha güvenli ve konforlu olması için gecesini gündüzüne katan asfalt ekiplerine teşekkür eden Güzgülü, "Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 853.1 kilometrelik bir asfalt çalışması gerçekleştirdi. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Kendi ekiplerimizle yapılan bir çalışma. Düşük maliyetle, önemli bir yol ağı asfaltlandı. Büyükşehir Belediyeleri arasında rekor sayılacak bir çalışmadır. İnşallah önümüzdeki sene bu asfaltlanan yol ağını daha da arttırarak, sürdürürüz. Baştan sona emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, konuşmaların ardından ilçelerde görevli ekip şeflerine, sahada çalışan tüm ekipler adına teşekkür belgelerini takdim etti. - MANİSA

Asfalt emekçilerine teşekkür belgesi
Asfalt emekçilerine teşekkür belgesi
Asfalt emekçilerine teşekkür belgesi
Asfalt emekçilerine teşekkür belgesi
Asfalt emekçilerine teşekkür belgesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sekreter, Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Asfalt emekçilerine teşekkür belgesi - Son Dakika


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