Son Dakika Haberleri: Asfalt ihtiyacı kalmayana kadar çalışmaya devam
Son Dakika Güncel Asfalt ihtiyacı kalmayana kadar çalışmaya devam

Asfalt ihtiyacı kalmayana kadar çalışmaya devam

6 saat önce

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kentin dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor.

Asfalt ihtiyacı kalmayana kadar çalışmaya devam, System.String[]

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kentin dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor. Yeni açılan yollarda asfalt serme çalışması yapan ekipler, parke taş ile kapatılan çukurları da asfalt sererek düzeltti.


Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri saha çalışmalarına hızla devam ediyor. Rıhtım Caddesi üzerinde kaldırım ve meydan düzenlemesi yapan ekipler, saat kulesinin kaldırıldığı noktada zemin düzenlemesi yapıyor, çalışmaların kısa süre içinde bitirilmesi hedefleniyor. Aynı cadde üzerinde geçici parke taş döşenerek çözüm sağlanan çukurları da tespit eden asfalt ekibi, mevcut çukurlara da asfalt sererek cadde üzerinde trafik akışının sorunsuz şekilde akmasını sağlıyor.


Yeni açılan yollarda da sert zemin çalışması ve asfalt serme işlemi yapan Fen İşleri Müdürlüğü Körpeşler mahallesinde devam eden çalışmalar kapsamında asfalt ihtiyacı olan tüm noktalarda gereken müdahaleyi yapacak. Vatandaşların en büyük beklentilerinden biri olan asfaltlama ve yeni yol güzergahları konusunda hassas davranan ekipler, gelecek süreçte yeni yol açma çalışmaları ve asfaltlama işleminin birbirine paralel şekilde yürütüleceğinin altını çizdi. - DÜZCE

Fen İşleri Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu
Trump, kazada ölen İngiliz gencin ailesine para teklif etmiş Köpeğe işkence yapan kadına tepkiler çığ gibi büyüdü! Bülent Arınç, "KHK faciadır" sözleriyle ilgili geri adım attı: KHK faciadır dememeliydim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 00:04:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asfalt ihtiyacı kalmayana kadar çalışmaya devam
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]