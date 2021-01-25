Asfalt kamyonun kağıt gibi ezdiği lüks otomobilden cansız bedeni çıktı - Son Dakika

Asfalt kamyonun kağıt gibi ezdiği lüks otomobilden cansız bedeni çıktı

Rampadan inerken kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı, ortalık savaş alanına döndü

Kamyonun 2 aracın üzerine devrildiği kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kazaya tanıklık eden vatandaş: "Kamyon altında kalan otomobillerin hiçbir suçu yok"

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde rampadan inerken kontrolden çıkan asfalt yüklü kamyon, 2 aracın üzerine devrildi. Adeta dehşet saçan kamyonun altında kalarak kağıt gibi ezilen lüks otomobil sürücüsü hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi 32 Evler Caddesi polis kontrol noktası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Cemal Sızmaz idaresindeki 34 VE 7318 plakalı özel bir firmaya ait asfalt yüklü kamyon rampadan indiği esnada kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon karşı şeritten gelen Hakan Altun idaresindeki 06 EMK 60 plakalı Volkswagen marka lüks otomobil ile Eray Demircan idaresindeki 34 ZTK 73 plakalı Seat marka otomobilin üzerine devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyonun altında kalan 2 araçta tanınmaz ve kullanılmaz hale geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, adeta kağıt gibi ezilen lüks otomobil sürücüsü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Burada yapılan incelemeler sonrasında sürücünün hayatını kaybettiği belirlenirken diğer araçta bulunan Eray Demircan, eşi Ebru Demircan ile ismi öğrenilemeyen çocukları ve kamyon sürücüsü Mehmet Cemal Sızmaz yaralandı. Yaralılar şehirdeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınırken polis ekipleri ise kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kamyon altında kalan otomobillerin hiçbir suçu yok

Kazanın meydana geldiği bölgedeki sera sahibi Semih isimli vatandaş, "Burada sürekli kaza oluyor. Neredeyse 4'üncü kaza, yukarıdan gelen yoldan gelen genelde ağır araçlar kavşağa gelmeden yol benim diyor ve geçmeye uğraşıyor o esnada toparlayamayınca da direk bu tarafa geliyor araçlar. Geçtiğimiz zamanda ağır tonajlı bir kamyonun şoförü öldü, o da öyle 20-30 tonluk araçtı. Buradan gelip geçen araçlara çarpıyorlar. Buradaki kamyon altında kalan otomobillerin hiçbir suçu yok. Yukarıdan aşağıya inen kamyon bu. Gürültüye çıktık ve bu feci manzara ile karşılaştık. Yukarıdan inen araçlardan dolayı oluyor bu kazalar genelde. Seyir halindeki otomobillerin üzerine devrildi kamyon. Bir araçta 3 kişi diğerinde ise 1 kişi vardı.