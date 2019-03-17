Asfalt Plenti Tesisi"Ne Köylülerden Tepki

KASTAMONU(AA) - Bozkurt ilçesinin Bayramgazi köyünde yapımına başlanan asfalt plenti tesisinin durdurulması için köylüler yürüyüş yaptı.

KASTAMONU(AA) - Bozkurt ilçesinin Bayramgazi köyünde yapımına başlanan asfalt plenti tesisinin durdurulması için köylüler yürüyüş yaptı.



Bayramgazi köyünde bir grup vatandaş, oluşturdukları komite ile Kaymakamlıktan izin alarak yürüyüş düzenledi.



"Şirketlerin yalanına, doğanın talanına, asfalt fabrikasına hayır" yazılı dözivler taşıyan grup, Sınarcık Caddesi'nden Türk Tarih Meydanı'na kadar yürüdü.



Burada basın açıklamasını okuyan komite temsilcisi Recep Gemici, Bayramgazi köyünün sanayi bölgesi ilan edildiğini belirtti.



Bu durumdan kimsenin haberi olmadığını savunan Gemici, şunları söyledi:



"Bu aşamaya gelinceye kadar muhtar, köy sakinlerini detaylı bilgilendirmemiş ve azaların iyi niyetlerini suistimal edip imzalarını almıştır. Ayrıca bu yerde belediyenin 8/1 hissesi olmasına rağmen belediye, köyümüzden daha fazla yetkiye sahip olmuştur. Köyümüz yolları ve altyapısı kurulması planlanan asfalt plentinin araç sirkülasyonunu ve atıklarını kesinlikle karşılayamaz. Doğamızın ve havamızın daha fazla tahribata uğratılarak kirletilecek olmasına bütün köy halkı olarak karşıyız. Bu sorun sadece Bayramgazi köyünün sorunu değildir. Çevre köylerle birlikte Bozkurt ilçesinin de sorunudur."

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