Asfalt şantiyesinden tarım alanlarına sızan zift kontrol altına alındı - Son Dakika

Edirne'de asfalt şantiyesinde bulunan havuzdaki sızıntı nedeniyle ekili alanlara yayılan zift, kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hasanağa köyü yakınlarındaki bir şantiyede, asfalt yapımında kullanılan havuzun duvarının yıkılması sonucu çevredeki tarım arazilerinin bir bölümü ziftle kaplandı.

Firma yetkilileri sızıntının önüne geçmek için iş makineleriyle önlem almaya çalışırken tarım alanına sızan petrol bazlı kimyasal malzemenin üzerinden zaman zaman dumanlar çıktığı gözlendi.

Asfalt malzemesiyle kaplanan bazı buğday ekili alanlar zarar gördü. Çevreye yayılan zift, şantiye yakınındaki dereye de karıştı.

İş makineleriyle yapılan çalışma sonrası ziftin karıştığı derenin önüne toprak çekildi. Tarım alanlarına sızan zift kontrol altına alındı

Öte yandan havuzda yaklaşık 1500 ton ziftin olduğu, havuzun patlaması sonucu buradaki asfalt malzemesinin bir kısmının çevreye yayıldığı öğrenildi.

Hasanağa Köyü Muhtarı Mehmet Üstün, AA muhabirine, sızıntı nedeniyle buğday ekili arazilerin zarar gördüğünü söyledi.

Asfalt malzemesinin çevreye yayılmasını önlemek için çalışma yapıldığını aktaran Üstün, şunları kaydetti:

"Olay sabah 10 civarında meydana gelmiş. 10'u çeyrek geçe benim haberim oldu. Hemen yetkililere haber verdik, sağ olsun arkadaşlar hemen geldiler. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, jandarma olayla ilgilendiler. Gerekli tedbirler alındı, önü kesilerek daha fazla yayılması engellendi. Ciddi bir miktar, yaklaşık 5 bin ton civarında bir asfalttan bahsediliyor. Epey bir tarım alanına yayıldı. İnşallah bir an önce kaldırılır, vatandaşın da mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Arkadaşlar ölçüm yapıyor, kaba taslak 25-30 dekarlık buğday ekili araziye yayılmış durumda."