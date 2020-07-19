Asfalt silindiri tırın üzerinden yola devrildi - Son Dakika

Asfalt silindiri tırın üzerinden yola devrildi

Bakırköy'de üst geçidin altından geçmeye çalışan tırın üzerindeki asfalt silindiri devrildi.

Bakırköy'de üst geçidin altından geçmeye çalışan tırın üzerindeki asfalt silindiri devrildi. Yola düşen asfalt silindirinin camları paramparça olurken, olayda yaralanan olmadı.

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Kaza, akşam saatlerinde Florya sahil yolunda bir üst geçitte yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir şantiyeden başka bir şantiyeye asfalt silindiri götürülmek üzere tıra yüklendi. Florya'da üst geçide gelen tır geçmek istediği sırada asfalt silindiri tırın üzerinden yola devrildi. Devrilmenin etkisiyle silindirin camları paramparça oldu. Yoldan geçen diğer sürücüler araçlarını durdurarak polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, silindirin kaldırılması için çalışma başlatıldı.


"Üst geçitten geçemediği için, sol tarafa yanaştı devrildi"


Kazaya tanık olan Gökhan Kartal, "Biz ileride çalışıyorduk. Diğer şantiyeye gidecektik. Üst geçitten geçemediği için sol tarafa yanaştı devrildi. Allah'tan sağ tarafa yanaşmadı, yoksa çok büyük facia yaşanacaktı" dedi.


Asfalt silindirinin yola devrilmesi nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, aracın çekilmesinin ardından trafik normale döndü. - İSTANBUL

Bakırköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 09:33 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Asfalt silindiri tırın üzerinden yola devrildi - Son Dakika
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