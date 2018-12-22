Son Dakika Haberleri: Asfalt Silindirinin Altında Kalan Kişi Yaşamını Yitirdi

Asfalt Silindirinin Altında Kalan Kişi Yaşamını Yitirdi

3 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde, asfalt çalışması yapan silindirin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Asfalt Silindirinin Altında Kalan Kişi Yaşamını Yitirdi, System.String[]
İzmir'in Bornova ilçesinde, asfalt çalışması yapan silindirin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kıvanç Caddesi'ndeki bir kahvehaneden çıkan Bülent Baki Aktaş (52), merdivenlerden inmek isterken düştü. Aktaş, bu sırada caddede asfalt çalışması yapan İzmir Büyükşehir Belediyesine ait, Ü.Ç. (30) yönetimindeki silindirin altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aktaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen Aktaş'ın yakınları, sinir krizi geçirdi.


Aktaş'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Ü.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:34 Kaynak: AA

Polis, Bornova, İzmir, Güncel
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