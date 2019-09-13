Son Dakika Haberleri: Asfalt tesisinde 571 tonluk üretim
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Asfalt tesisinde 571 tonluk üretim

1 saat önce

Muratpaşa Belediyesince asfalt üretim tesisinde, 571 bin 791 ton asfalt üretildiği bildirildi.

Asfalt tesisinde 571 tonluk üretim, System.String[]

Muratpaşa Belediyesince asfalt üretim tesisinde, 571 bin 791 ton asfalt üretildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Döşemealtı'nda Mart 2016'da hizmete açılan tesiste, saatte 160 ton üretim kapasitesi bulunurken, ilk yılında 106 bin 513 tonluk bir üretim gerçekleştirildi.

Tesis, devam eden cadde ve sokak yenileme çalışmalarında Muratpaşa Belediyesi'ne kaynakların kullanımında verimlilik sağlarken, İçişleri Bakanlığından aldığı izinle, kurulduğu yıldan itibaren kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere satış yapmaya da başladı.

Yıllık üretimi 2017'de 181 bin 365 ton ve 2018'de 185 bin 481 ton olarak gerçekleşen tesis, bu yılın ocak ve ağustos döneminde ise 98 bin 432 ton bitümlü sıcak karışım asfalt üretti.

Tesis, açıldığı günden bu yılın ağustos sonuna kadar 571 bin 791 ton asfalt üretimi sağladı.

Öte yandan, belediye, 2018'de asfalt satışından 462 bin 470 lira elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kamunun kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak istediklerini aktardı.

Uysal, üretim tesisleri sayesinde maliyetlerde yarı yarıya bir tasarruf sağladıklarını belirtti.

Döşemealtı, Muratpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:38 Kaynak: AA
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