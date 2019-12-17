Asfalt yama ve parke taşı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Asfalt yama ve parke taşı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Asfalt yama ve parke taşı çalışmaları devam ediyor

7 saat önce

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında asfalt yama ve parke taşı çalışmaları devam ediyor.

Asfalt yama ve parke taşı çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında asfalt yama ve parke taşı çalışmaları devam ediyor.


Bilecik'te enerji alanında hizmet veren firmalar tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan cadde ve sokaklarda asfalt yama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmaları kapsamında yeni cadde ve sokakları da hizmete açan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların talepleri doğrultusunda kilit parke taşı çalışmaları da gerçekleştiriliyor. - BİLECİK

Fen İşleri Müdürlüğü, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:39 Kaynak: İHA
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