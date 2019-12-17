Asfalt yama ve parke taşı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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Asfalt yama ve parke taşı çalışmaları devam ediyor
7 saat önce
Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında asfalt yama ve parke taşı çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:39 Kaynak: İHA
Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında asfalt yama ve parke taşı çalışmaları devam ediyor.
Bilecik'te enerji alanında hizmet veren firmalar tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan cadde ve sokaklarda asfalt yama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmaları kapsamında yeni cadde ve sokakları da hizmete açan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların talepleri doğrultusunda kilit parke taşı çalışmaları da gerçekleştiriliyor. - BİLECİK
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