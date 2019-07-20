Asfalta yapışan keçiyi kurtarma operasyonu
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Ankara'nın Sincan ilçesinde yol kenarına dökülen asfalta yapışan keçinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:44 Kaynak: İHA
'nın Sincan
ilçesinde yol kenarına dökülen asfalta yapışan keçinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Ankara'nın Sincan ilçesi Yenikent
bölgesinde yol kenarına dökülen asfalta keçi yapıştı. Suriye
uyruklu çoban, koyunlarını otlattığı sırada keçilerden biri yol kenarına dökülen asfalta yapışarak hareketsiz kaldı. Çobanın ihbarı üzerine olay yerine gelen Sincan itfaiye ekipleri sıcakta hareketsiz bir şekilde kalan keçiyi kurtarma operasyonuna başladı. Öncelikle keçiyi yapıştığı yerden çekerek kurtarmaya çalışan ekipler sonuç alamayınca asfaltın üzerine mazot dökerek seyretti. Seyrelen asfalttan çıkardıkları keçiyi sahibine teslim eden itfaiye erlerine keçilerin sahibi çoban teşekkür etti. - ANKARA
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