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Asfalta yapışan keçiyi kurtarma operasyonu

23 dakika önce

Ankara'nın Sincan ilçesinde yol kenarına dökülen asfalta yapışan keçinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Asfalta yapışan keçiyi kurtarma operasyonu, System.String[]
Ankara'nın Sincan ilçesinde yol kenarına dökülen asfalta yapışan keçinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Ankara'nın Sincan ilçesi Yenikent bölgesinde yol kenarına dökülen asfalta keçi yapıştı. Suriye uyruklu çoban, koyunlarını otlattığı sırada keçilerden biri yol kenarına dökülen asfalta yapışarak hareketsiz kaldı. Çobanın ihbarı üzerine olay yerine gelen Sincan itfaiye ekipleri sıcakta hareketsiz bir şekilde kalan keçiyi kurtarma operasyonuna başladı. Öncelikle keçiyi yapıştığı yerden çekerek kurtarmaya çalışan ekipler sonuç alamayınca asfaltın üzerine mazot dökerek seyretti. Seyrelen asfalttan çıkardıkları keçiyi sahibine teslim eden itfaiye erlerine keçilerin sahibi çoban teşekkür etti. - ANKARA
İtfaiye, Sincan, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:44 Kaynak: İHA
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