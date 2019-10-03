Son Dakika Haberleri: Asfaltın altından tarihi kalıntılar çıktı
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Asfaltın altından tarihi kalıntılar çıktı

1 saat önce

Üsküdar'da yol üzerinde yapılan atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında asfaltın altından tarihi kalıntılar çıktı.

Üsküdar'da yol üzerinde yapılan atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında asfaltın altından tarihi kalıntılar çıktı. Bölgedeki çalışmalar durdurulurken, tarihi kalıntılar havadan görüntülendi.

Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi'nde atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı. Durumun bildirilmesiyle tarihi kalıntılar üzerinde görevliler tarafından çalışmalar başlatıldı. Tarihi kalıntıların bulunduğu alan zabıta ekipleri tarafından kapatıldı.

Yolun altından çıkan tarihi kalıntılar drone ile görüntülendi.

(Halit Arslan/İHA)

Asfaltın altından tarihi kalıntılar çıktı

Üsküdar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:20 Kaynak: İHA
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