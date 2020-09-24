"Asfaltın küçük kayakçıları" kışın pistlerde yarışmaya hazırlanıyor - Son Dakika

"Asfaltın küçük kayakçıları" kışın pistlerde yarışmaya hazırlanıyor

Tunceli'de küçük kayakçılar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli antrenörler gözetiminde asfaltta antrenman yaparak kış sezonunda düzenlenecek kayak yarışlarına hazırlanıyor.

Tunceli'de küçük kayakçılar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli antrenörler gözetiminde asfaltta antrenman yaparak kış sezonunda düzenlenecek kayak yarışlarına hazırlanıyor.

Son yıllarda devlet yatırımlarıyla turizm ve spor şehrine dönüşen Tunceli'de, her geçen gün çocukların kayak branşlarına ilgisi artıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2015 yılında, Ovacık ilçesinde yaptırılan kayak merkezi sayesinde alp ve kuzey disiplini dalında yeteneklerini keşfeden yöre çocukları, şimdilerde kış sezonu öncesi kondisyon kazanmak için asfalt yollarda antrenman yapıyor.

Antrenör Elif Aşkın gözetiminde çalışan 10-16 yaşlarındaki 12 kayak sporcusu, günün belirli saatlerinde kent merkezindeki Mameki Parkı'nda bir araya gelerek çalışma gerçekleştiriyor.

Milli sporcu olmayı hedefliyorlar

Parktaki asfalt yollarda sıcak havaya aldırış etmeden yaklaşık bir saat boyunca tekerlekli kayak ile teknik ve taktik antrenman yapan çocuklar, 40 dakika boyunca da denge, imitasyon ve kuvvet çalışıyor.

Bu sayede hem kendilerini geliştiren hem de azimleriyle yarışmalara hazırlanan çocuklar, ilerleyen yıllarda milli sporcu olmayı ve Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda başarıyla temsil etmeyi amaçlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kentteki çocukların sportif faaliyetlerini durağan hale getirdiğini söyledi.

Tüm olumsuzluklara rağmen çocukların antrenörler gözetiminde tedbiri elden bırakmadan spor yapmaya devam ettiğini ifade eden Er, şöyle konuştu:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür borçluyuz. 2015 yılında ilimizin Ovacık ilçesine çok güzel bir kayak tesisi ve kayak oteli kuruldu. Tesisimizden ve kayak otelimizden önce kayak branşlarında hemen hemen hiç sporcumuz yoktu. O zamandan itibaren gençlerimiz antrenörlerimizin eşliğinde ciddi anlamda kayak sporuna yönelmeye başladı. Kayak branşlarında milli sporcularımız yetişti ve bu sporcularımız yarışmalarda Türkiye'yi temsil etmeye başladı."

Er, Tunceli gençliğinin sportif anlamda çok başarılı ve kabiliyetli olduğuna işaret ederek, "Yeter ki çocuklarımızın ve gençlerimizin önlerini açalım. Tunceli gençliği çok rahat bir şekilde uluslararası yarışlarda Türkiye'yi temsil eder. Tunceli'yi sporla ve güzelliklerle tanıtmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Elif Aşkın: "Öğrencilerim çok güzel başarılar gösteriyor"

Kayak antrenörü Elif Aşkın ise kayağın sadece kışın yapılan bir spor olmadığını, yazın da tekerlekli kayak şeklinde yapılabildiğini anlattı.

Sporcularını yazın çalıştırarak kışın yapılacak olan yarışmalara hazırladığını aktaran Aşkın, şunları kaydetti:

"Biz sporcularımızı yazın kondisyon, imitasyon ve fiziksel olarak en iyi şekilde müsabakalara hazırlamak amacıyla yazın asfaltta tekerlekli kayak üzerinden çalışmalarımızı yapıyoruz. Tekerlekli kayak, kayaklı koşu dünyanın en zor sporlarından biri. Bu yüzden kışın müsabakalarımızı en iyi şekilde yapabilmemiz için yazın da devamlılığı sağlamamız gerekiyor. Çok güzel sürede öğrencilerim çok güzel başarılar gösteriyor. Onları bu şekilde gördükçe çok mutlu oluyorum. Hepsinin ilerde birer milli sporcu olacağına eminim."

Kayakçılardan Ezel Soylu da yaklaşık iki aydır tekerlekli kayak yaptığını ve milli sporcu olmayı hedeflediğini belirtti.

Milli Sporcu, Elif Aşkın, Tunceli, Kayak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Asfaltın küçük kayakçıları' kışın pistlerde yarışmaya hazırlanıyor - Son Dakika Spor

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