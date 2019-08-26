Asfaltlama ile kaldırım çalışmaları sürüyor

Kilis Belediyesi tarafından asfalt ile kaldırım çalışmaları sürüyor.



Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Mollahamit Mahallesi enkaz temizleme ve asfalt yama çalışması, Barış Mahallesi, Büyükkütah Mahallesi, Albay İbrahım Karaoğlanoğlu Mahallesi, Öncüpınar Mahallesi ve İzzettin İyigün Mahallesi kaldırım yapım ve tamiratı çalışmalarını tamamladı. - KİLİS