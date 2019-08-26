Son Dakika Haberleri: Asfaltlama ile kaldırım çalışmaları sürüyor
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Asfaltlama ile kaldırım çalışmaları sürüyor

25 dakika önce

Kilis Belediyesi tarafından asfalt ile kaldırım çalışmaları sürüyor.

Asfaltlama ile kaldırım çalışmaları sürüyor, System.String[]

Kilis Belediyesi tarafından asfalt ile kaldırım çalışmaları sürüyor.


Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Mollahamit Mahallesi enkaz temizleme ve asfalt yama çalışması, Barış Mahallesi, Büyükkütah Mahallesi, Albay İbrahım Karaoğlanoğlu Mahallesi, Öncüpınar Mahallesi ve İzzettin İyigün Mahallesi kaldırım yapım ve tamiratı çalışmalarını tamamladı. - KİLİS

Fen İşleri Müdürlüğü, Kilis Belediyesi, Barış Mahallesi, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:04 Kaynak: İHA
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