Asfaltlama ile kaldırım çalışmaları sürüyor
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Kilis Belediyesi tarafından asfalt ile kaldırım çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:04 Kaynak: İHA
Kilis Belediyesi tarafından asfalt ile kaldırım çalışmaları sürüyor.
Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Mollahamit Mahallesi enkaz temizleme ve asfalt yama çalışması, Barış Mahallesi, Büyükkütah Mahallesi, Albay İbrahım Karaoğlanoğlu Mahallesi, Öncüpınar Mahallesi ve İzzettin İyigün Mahallesi kaldırım yapım ve tamiratı çalışmalarını tamamladı. - KİLİS
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