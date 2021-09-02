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Asfaltlamada gece gündüz durmak yok - Son Dakika

Asfaltlamada gece gündüz durmak yok

02.09.2021 09:32
Asfaltlamada gece gündüz durmak yok, System.String[]

Büyükşehir, cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Başiskele Kirazlıbahçe Caddesi trafik yoğunluğunun olmadığı gece geç saatlerde asfaltlandı

Kocaeli genelinde güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yayaların ve araçların erişim ve hareketliliğini merkeze alan karayolu üstyapısını kurmaya gece gündüz devam ediyor. Başiskele Yeniköy Mahallesi Kirazlıbahçe Caddesinin üstyapısını baştan aşağıya yenileyen Büyükşehir, araç trafiğine engel olmamak için caddede gece geç saatlerde son kat aşınma asfaltı serimini de tamamladı.

EKİPLER GECE GEÇ SAATLERDE ÇALIŞTI

Büyükşehir Belediyesi tarafından 1,5 kilometre uzunluktaki Kirazlıbahçe Caddesinde 1700 metre yağmursuyu hattı yapıldı. Üstyapının tamamlanmasının ardından caddede aydınlatma çalışmaları, kaldırım ve bordür çalışmaları da tamamlandı. Binder asfalt serimi geçtiğimiz aylarda yapılan caddede asfaltın son katı olan aşınma asfaltı da trafiğin olmadığı gece geç saatlerde serildi.

YENİ KÖPRÜ YAPILDI

Kirazlıbahçe ile Beyoğlu caddelerini birbirine bağlayan dere üzerine de yeni köprü inşa edildi. Büyükşehir Belediyesi, 19 metre uzunluk, 20 metre genişliğe sahip 4 şeritli köprüyle iki cadde arasındaki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirdi.

Büyükşehir Belediyesi, Başiskele, Yeniköy, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Asfaltlamada gece gündüz durmak yok - Son Dakika


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