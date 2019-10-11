Son Dakika Haberleri: Asfaltlanacak yolları inceledi
Son Dakika Güncel Asfaltlanacak yolları inceledi

Asfaltlanacak yolları inceledi

1 saat önce

Ergene Belediyesi ortaklığında Sağlık Mahallesi'nde asfaltlanacak olan 1, 6 ve 9. sokak ile caddelerde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel incelemelerde bulundu.

Asfaltlanacak yolları inceledi, System.String[]

Ergene Belediyesi ortaklığında Sağlık Mahallesi'nde asfaltlanacak olan 1, 6 ve 9. sokak ile caddelerde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel incelemelerde bulundu.


Ergene Sağlık Mahallesi 1, 6 ve 9. sokak ile caddelerde Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ile incelemelerde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Ergene Belediyesi ortaklığında asfaltlama çalışmalarının bir an önce başlayacağını belirtti. Ergene'de asfaltlanmayan yol kalmayacak sözünün arkasında durduğunu belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Göreve gelir gelmez Ergene'mizin en büyük sorunlarının başında gelen asfalt sorununu minimum aza indirdik, ilçemizde çok az sayıda asfaltlanmayan yolumuz kaldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizin ortaklığıyla Sağlık Mahallemizde bulunan 1, 6 ve 9. sokak ile caddelerimizdeki asfaltlama çalışmalarımızın ardından asfalta ihtiyaç duyulan az sayıdaki yollarımızı da asfaltlayarak halkımızın yol sorununu ortadan kaldıracağız" dedi. - TEKİRDAĞ

Kadir Albayrak, Rasim Yüksel, Tekirdağ, Ergene, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:21 Kaynak: İHA
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