Asfaltsız Tek Bir Yol Kalmayacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kent merkezinde ne varsa kırsalda da olacağını belirterek, "Köyde hükümet konağı olmaz, belediye binası olmaz ama hiç şüpheniz olmasın eksiklikleri, aksaklıkları bilmiyoruz ve kısa zamanda gidereceğiz. Asfaltsız tek bir köy yolu bile kalmayacak" dedi.

Sabah namazını Gemlik Merkez Asım Kocabıyık Camii'nde kılan Başkan Aktaş'a, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ile Bursa Milletvekili Zafer Işık da eşlik etti. Sabah kahvaltısını cami lokalinde vatandaşlarla birlikte yapan Başkan Aktaş, Gemlik başta olmak tüm ilçelerde bugüne kadar hayata geçirdikleri çalışmalar ve önümüzdeki dönemde planladıkları projeler hakkında Gemliklileri bilgilendirdi.

Gayretimizi, heyecanımızı göreceksiniz

Gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse ilçe belediyeleri olarak canla başla çalıştıklarını, spordan sanata altyapıdan üst yapıya kadar birçok alanda çalışmaların devam ettiğini dile getiren Başkan Aktaş, "Daha da güzellikler olacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Eksiklerimiz, aksaklıklarımız olabilir bunların hepsini biliyoruz. İnşallah hiçbir köy yolumuz kesinlikle asfaltsız kalmayacak. Biz istiyoruz ki şehirde ne varsa kırsal mahallelerimizin tamamında da olsun. Köyde hükümet konağı olmaz, köyde belediye binası olmaz ama ulaşımla alakalı çok güzel pırıl pırıl yolları olması lazım. Altyapısı olması lazım, arıtma tesisleri olması lazım. Köy içerisinde gezilecek düzgün kilit parkesi, asfaltı olması lazım. Üst yapısı tamamlanmış olması lazım. Bu hedefe doğru hızla gidiyoruz. İnşallah bu noktada nasıl gayretle ve heyecanla çalıştığımızı bundan sonraki süreçte de göreceksiniz" dedi.

Güçlü Türkiye istenmiyor

Konuşmasında ülke gündemine ilişkin açıklamalarda da bulunan Başkan Aktaş, tarih boyunca Türkiye üzerinde farklı farklı oyunlar oynandığını, bu oyunları halen devam ettiğini vurguladı. Şuanda bütün dünyayı gezen, bütün dünya ile entegre olmaya çalışan, yeri geldiğinde masaya yumruğunu vuran, hakkını arayan bir Türkiye olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Böyle güçlü bir Türkiye tabii ki istemiyor. Gittiğimiz birçok yerde bu Türkiye'nin artık izlerini görüyorsunuz. Aynı ecdadın 700 sene önce yaptığı gibi. Bugün Balkanlara Kafkaslara Afrika'ya uzanan bir Türkiye var. Bu iş bir hesap meselesi. Türkiye birilerinin rüyalarını bozmaya başladı. Onların arzu ettiği bir Türkiye, el pençe divan durması gereken bir Türkiye. Çok şükür böyle bir Türkiye yok. Biz sadece Allah'ın huzurunda eğiliriz, sadece ondan Aman dileriz" diye konuştu.

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ile Bursa Milletvekili Zafer Işık da bereket sofrasında bu kez Gemliklilerle bir araya gelen Başkan Aktaş'a teşekkür etti.