Asfaltta Çankaya klasiği

Çankaya Belediyesi tam kaplama, renkli desenli kaldırım, onarım ve yamadan oluşan asfalt çalışmalarını sezon bitimine kadar ilçenin birçok mahallesinde sürdürüyor.



Çankaya Belediyesi asfalt sezonunu yoğun bir çalışma içerisinde sürdürüyor. Tam kaplama, renkli desenli kaldırım, onarım ve yama asfalt seriminden oluşan çalışmalarda toplamda 96 bin 352 ton asfaltı ilçenin sokak ve caddelerine serdi. Çankaya'da yer alan 123 mahallede birden koordineli bir biçimde çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi 67 bin 530 ton tam kaplama, 21 bin 564 ton onarım ve 7 bin 258 ton renkli desenli kaldırım olmak üzere 96 bin 352 ton asfaltı ilçenin birçok yerine serdi. Çankaya'da asfaltsız ve kaldırımsız sokak bırakmamak için tüm birimleriyle koordineli bir şekilde çalışmalarını aralıksız sürdüren Çankaya Belediyesi, asfalt sezonunun bitimine kadar ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştıracak.



İlk etapta kentin merkezi Kızılay'da Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma yürüten Çankaya Belediyesi ilçenin büyük caddelerini de birlikte asfaltlıyor. - ANKARA