Son Dakika Haberleri: Asfaltta Hokey Öğrenip Şampiyonaya Gidiyorlar

Asfaltta Hokey Öğrenip Şampiyonaya Gidiyorlar

57 dakika önce

Mardin'de tahtalardan hokey sopası yapıp, okul bahçesindeki asfaltta hokey öğrenen öğrenciler, Türkiye Şampiyonası'na katılacak.

Asfaltta Hokey Öğrenip Şampiyonaya Gidiyorlar, System.String[]
Mardin'de tahtalardan hokey sopası yapıp, okul bahçesindeki asfaltta hokey öğrenen öğrenciler, Türkiye Şampiyonası'na katılacak.

Mardin Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri yaklaşık 3 ay önce hokey takımı kurdu. Öğretmenlerinden destek alarak kentin ilk hokey takımını kuran öğrenciler, tahtalardan hokey sopası yapıp okul bahçesindeki asfaltta hokey öğrendi. 20 lisanslı sporcu sayısına ulaşan takım şimdi 26-30 Ocak tarihleri arasında Amasya'da yapılacak olan U14 Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Öğrenciler, kente dereceyle dönmek istiyor.

Okul Müdürü Mesut Çetin, imkan gözetmeksizin ellerinden geleni yaparak çocukları spora yönlendirdiğini belirterek, "Bu lisanslı sporcularımızla birlikte bizim tek amacımız gençlerimizi uyuşturucudan ve terörden uzak vatanına, milletine layık ahlaklı sporcular olarak bayrağımızı uluslararası alanda dalgalandıran milli takıma oyuncular yetiştirmektir. Gençlerimiz azimli ve çalışkan. Başarı ile döneceklerine inanıyorum" dedi.

Öğrencilerden Muhammed Emin Adam, hokeyle ilk tanıştığında çok zor olduğunu düşündüğünü ifade ederek, "Öğrenince kolay gelmeye başladı. Türkiye Şampiyonası'na gideceğiz. İnşallah birinci olup geleceğiz" diye konuştu.

Öğrencilerden Mustafa Ceylan ise, "Hokeyde duygular anlatılamaz yaşanır. Oynayınca görebilir, hissedebilirsiniz. Sopayla oynuyoruz ama kavga gibi oynamıyoruz. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:32 Kaynak: İHA

Mardin, Türkiye, Spor
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