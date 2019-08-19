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Asfaltta yoğun mesai

30 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi, asfalt sezonunu mevsimsel şartlar gereği erken kapatan Demirci ve Gördes ilçelerinde yoğun mesai harcıyor.

Asfaltta yoğun mesai, System.String[]

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler Gördes ilçesi Beğenler Mahallesi ile Demirci ilçesi Bardakçı Mahalleleri arasındaki yolda 1. kat sathi kaplama çalışmalarına hızla devam ediyor.

Vatandaşların konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlayabilmesi amacıyla yol bakım çalışmalarına büyük önem veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, asfalt çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu kapsamda yoğun mesai harcayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi'ne bağlı ekipler, Gördes ilçesi Beğenler Mahallesi ile Demirci ilçesi Bardakçı Mahalleleri arasındaki yolda 1. kat sathi kaplama çalışmalarını sürdürüyor.

"ÖZVERİYLE ÇALIŞILIYOR"

Çalışmaların büyük özveriyle devam ettiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün Ankara ziyaretinde aldığı kredi onayının ardından asfalt çalışmalara hız verdik. Bu anlamda ekiplerimiz Gördes ve Demirci ilçelerimizde 1. kat sathi kaplama çalışmalarına hızla devam ediyor. Asfalt sezonundan en iyi şekilde faydalanabilmek amacıyla yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Demirci, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:27 Kaynak: Bültenler
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