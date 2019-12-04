Asfalttan tarlaya çilesi' sona erdi -1

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Çatalca'da mahkeme kararıyla sökülen yolun yanına yenisi yapıldı

Haber-Kamera: Elif YAVUZ- Serdal ALTINTEPE - Feridun AÇIKGÖZ - Savaş ATAK -İSTANBUL, DHA - ÖZEL mülk olduğu gerekçesiyle mahkeme kararıyla 261 metresi sökülen Çatalca ve Büyükçekmece'yi birbirine bağlayan asfalt yolun üst tarafına yenisi yapıldı.

YOL MAHKEME KARARIYLA ESKİ HALİNE DÖNDÜ

Büyükçekmece-Çatalca'yı birbirine bağlayan yolun 261 metrelik bölümünün tarlasından geçtiğini belirten bir kişi durumu 6 yıl önce mahkemeye taşıdı. Yıllar sonra Yargıtay'ın kararıyla tarla sahibi haklı bulundu. Asfalt yolun tarladan geçen 261 metrelik bölümü söküldü. Yol eski haline yani tarlaya döndü. Sökülen yola, 'Bu arazi özel mülk olduğundan Yargıtay'ın 2019/10487 kararı ile arazi sahibinin hak kazandığı bölümdeki asfalt kazılarak yol eski haline getirilmiştir" yazılı tabela konuldu.

YENİ YOL KISA SÜREDE YAPILDI

Bunun üzerine Çakıl köyü muhtarı Saffet Esen'in girişimiyle Çatalca Belediyesi'nin yaptığı kadastro ölçümlerinde yolun asıl yerinin sökülen 261 metrelik kısmın hemen üst tarafında 3 metre genişliğinde olduğu belirlendi. Yolun asıl yeri belirlendikten sonra İBB ekipleri yeni yolun yapım çalışmalarına başladı. Üç metrelik yolun dar olacağından dolayı tarla sahibi de kendi arazisinden üç metre yol yapımı için feragat etti. Yeni yolun yapımı kısa sürede tamamlandı.

"ARAÇLARIMIZ ZARAR GÖRDÜ"

Yeni yolu kullanan servis şoförü Gürkan Günay, 'Yeni yoldan ben yeni geçiyorum. Ben servis çektiğim zaman yeni yoktu. Eski yolu kullanıyorduk. Eski yol bu kadar bakımlı değildi. Yeni yapıldı bu asfaltlar zaten. Şu anda eskiye göre güzel" dedi.

Murat Polat, 'Yolun yapıldığı iyi oldu ancak tarla sahibinin öyle yapması iyi olmadı. Bize sıkıntı yaşattı" diye konuştu.

Araçlarının önceki yol sebebiyle zarar gördüğünü ifade eden Kutlu Polat, 'Yolu bir ara aşağı indirdiler. Arabalarımız zarar gördü. Bu kadar şeye gerek yoktu bence anlaşabilirlerdi. İnatlaştı biraz" diye konuştu. Şahin Gülen de 'Mağduriyetlerimiz oldu yol yapılırken ama şimdi memnunuz" ifadelerinde bulundu.