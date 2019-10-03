ASFAT, 29 firmayla 308 ürün için protokol imzaladı
1 saat önce
MÜSİAD Ankara tarafından düzenlenen Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi ve Sergisi başladı.
MÜSİAD Ankara tarafından düzenlenen Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi ve Sergisi başladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 07:51
Motorine 14 kuruş indirim geldi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nodira Kodirova soruşturmasıyla ilgili iddialara yanıt verdi: Tamamen asılsız Yalçın Akdoğan, AK Parti Genel Başkan Danışmanı oldu Sahte içki operasyonu