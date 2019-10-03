Son Dakika Haberleri: ASFAT, 29 firmayla 308 ürün için protokol imzaladı
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ASFAT, 29 firmayla 308 ürün için protokol imzaladı

1 saat önce

MÜSİAD Ankara tarafından düzenlenen Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi ve Sergisi başladı.

ASFAT, 29 firmayla 308 ürün için protokol imzaladı, System.String[]

MÜSİAD Ankara tarafından düzenlenen Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi ve Sergisi başladı.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Ankara, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 07:51 
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