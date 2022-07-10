ASFAT'tan, orman yangınlarıyla mücadelenin 'rezerv gücü'ne malzeme, ekipman ve eğitim desteği - Son Dakika
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ASFAT'tan, orman yangınlarıyla mücadelenin 'rezerv gücü'ne malzeme, ekipman ve eğitim desteği

10.07.2022 12:38
ASFAT'tan, orman yangınlarıyla mücadelenin 'rezerv gücü'ne malzeme, ekipman ve eğitim desteği

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT), orman yangınlarında 'rezerv güç' olarak kullanılacak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçak ve helikopterler için Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ihtiyaç duyduğu malzeme, ekipman ve eğitimleri sağlayacak.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT), orman yangınlarında 'rezerv güç' olarak kullanılacak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçak ve helikopterler için Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ihtiyaç duyduğu malzeme, ekipman ve eğitimleri sağlayacak.

MSB'den yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadelede TSK'ya ait hava araçlarının 'rezerv güç' olarak kullanılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilerek, "2 adet C-130 uçağı ve 18 adet çeşitli tipte helikopterin kullanılması için Milli Savunma Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında 'MSB Envanterinde Bulunan Hava Araçlarının Büyük Orman Yangınlarında Rezerv Güç Olarak Kullanılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü' imzalanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'nın bağlı şirketi ASFAT, yeni uygulama için imzalanan 2 ayrı sözleşme ile hazırlıklara başladı. Söz konusu sözleşmeler ile OGM'nin yangınlarla mücadelede ihtiyaç duyduğu malzeme, ekipman ve eğitimlerin ASFAT tarafından sağlanması kararlaştırıldı" denildi.

Anlaşmalar uyarınca ASFAT tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin, şu ifadelere yer verildi:

"OGM için ASFAT tarafından 20'si Türk askeri fabrikalarında olmak üzere 30 adet 2,5 ton kapasiteye sahip yangın kovası, 5'i Türk askeri fabrikalarında olmak üzere 7 adet 7,5 ton kapasiteye sahip yangın kovası ve 7 adet de helikopter kanca kiti üretildi. Ayrıca ASFAT tarafından C-130 uçaklarından atılan ve havadan yangın söndürmek için kullanılan kutular tedarik ediliyor. Sözleşme kapsamında bu sistemin kullanımı için pilotlara yangına müdahale eğitimi de verildi. Kısa süre içerisinde yangın söndürme kutularının üretimlerinin de MSB'ye ait askeri fabrikalarda yapılması planlanıyor."


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Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASFAT'tan, orman yangınlarıyla mücadelenin 'rezerv gücü'ne malzeme, ekipman ve eğitim desteği - Son Dakika

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