ASFİM'de yeni dönem kayıtları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor ASFİM'de yeni dönem kayıtları başladı - Son Dakika Spor

ASFİM'de yeni dönem kayıtları başladı

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz spor imkanı sunduğu ASFİM'de yeni dönem kayıtları başladı.

ASFİM'de yeni dönem kayıtları başladı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz spor imkanı sunduğu ASFİM'de yeni dönem kayıtları başladı. İnternet üzerinden yapılan online başvurular 8 Mart'ta sona erecek.


Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM) Antalyalıları sağlıklı ve hareketli yaşamla buluşturmaya devam ediyor. ASFİM' de 25 Şubat'ta başlayan yeni dönem kayıtları 8 Mart'ta sona erecek. Spor kurslarından ücretsiz faydalanmak isteyen vatandaşların, 8 Mart'a kadar www.abbsporhizmetleri.com adresinden başvuru yapmaları gerekiyor.


ASFİM'de yeni dönem kurslar ise 16 Mart'ta başlayacak. Antalya merkez ve ilçelerde yer alan 13 spor salonunda profesyonel eğitmenler eşliğinde ücretsiz spor yapma imkanı sunulan ASFİM'lerde kursiyerler, fitness, ağırlık merkezi, step-aerobik, pilates, yoga, zumba ve temel jimnastik yaparak sağlıklı yaşıyor. Spor yapmak isteyen 15 yaş üzeri vatandaşlar ASFİM'lerden ücretsiz yararlanabiliyor. - ANTALYA

Antalya, 8 Mart, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

34 farklı suç kaydından 10 yıldır aranan firari kadın yakalandı
Son dakika: İstanbul'da boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı Barcelona'nın Haaland'ı 15 kez izleyip beğenmediği ortaya çıktı Emrah Öztürk cinayetinde güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı

Son Dakika Haberleri
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 20:41:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ASFİM'de yeni dönem kayıtları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]