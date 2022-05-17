ASFİM'DEN KADINLARA SAVUNMA SANATI EĞİTİMİ - Son Dakika
Üye Girişi

ASFİM'DEN KADINLARA SAVUNMA SANATI EĞİTİMİ

17.05.2022 18:49

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı ASFİM'de kadınlara özel savunma sanatları eğitimi veriyor.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı ASFİM'de kadınlara özel savunma sanatları eğitimi veriyor. Kadınlar 2 aylık eğitimde, kendilerine gelen tehditti etkisiz hale getirmeyi öğreniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM) Konyaaltı Şubesi'nde kadınlara özel savunma sanatları eğitimi veriliyor. Haftada 2 gün düzenlenen savunma kurslarına katılan kadınlar bunun yanında fitness, aerobik, zumba, reformer gibi kurslara da kayıt yaptırabiliyor. ASFİM eğitmeni Burcu Siviş, kadına yönelik şiddetin son dönemde artmasıyla Konyaaltı ASFİM'de kadınlara özel savunma sanatları eğitimine başladıklarını söyledi.

4 HAFTADA ÖĞRENİYORLAR

Yakın savunmanın tek bir branşa bağlı kalmaksızın kişinin karşısındaki tehlikelere karşı kendini savunabilme sanatı olduğunu söyleyen Siviş, "Kadınlara karşıdaki tehdidi kısa sürede etkisiz hale getirmeyi öğretiyoruz. 4 haftadır derslere devam eden kursiyerlerimiz, hem spor yapmış oluyor, hem de çabuk düşünme, baskı altında karar verme, stratejik düşünme gibi özelliklere sahip oluyor" dedi.

Eğitim almak isteyenler ASFİM'in 'www.abbsporhizmetleri.org' web adresinden kayıt yapabilecek.

ASFİM'DEN KADINLARA SAVUNMA SANATI EĞİTİMİ
ASFİM'DEN KADINLARA SAVUNMA SANATI EĞİTİMİ
ASFİM'DEN KADINLARA SAVUNMA SANATI EĞİTİMİ
ASFİM'DEN KADINLARA SAVUNMA SANATI EĞİTİMİ

YORUMLAR
500
Antalya Büyükşehir'den Kadınlara Savunma Sanatı Eğitimi Antalya Büyükşehir'den Kadınlara Savunma Sanatı Eğitimi Son dakika haberleri: Antalya'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Son dakika haberleri: Antalya'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı, Antalya, Fitnes, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASFİM'DEN KADINLARA SAVUNMA SANATI EĞİTİMİ - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 19:18:16. #1.13#
SON DAKİKA: ASFİM'DEN KADINLARA SAVUNMA SANATI EĞİTİMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement