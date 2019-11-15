ASFİM kayıtları başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz spor imkanı sunduğu ASFİM'de yeni dönem kayıtları başladı. İnternet üzerinden yapılan online başvurular 4 Aralık'ta sona erecek.



Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM) Antalyalıları sağlıklı ve hareketli yaşamla buluşturmaya devam ediyor. ASFİM' de 12 Kasım'da başlayan yeni dönem kayıtları 4 Aralık'ta sona erecek. ASFİM'in imkanlarından ücretsiz faydalanmak isteyen vatandaşların, 4 Aralık'a kadar www.abbsporhizmetleri.com adresinden başvuru yapmaları gerekiyor. Kurslar ise 9 Aralık'ta başlayacak. Profesyonel eğitmenler eşliğinde ücretsiz spor yapma imkanı sunan ASFİM'lerde vatandaşlar için fitness, step-aerobik, pilates, zumba ve çocuklar için temel jimnastik dersleri veriliyor. Spor yapmak isteyen 15 yaş üzeri vatandaşlar ASFİM'lerden ücretsiz yararlanabiliyor. - ANTALYA