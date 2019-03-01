Son Dakika Haberleri: Aşgar: Cin Vadisi Filmi

Aşgar: Cin Vadisi Filmi

33 dakika önce

Aşgar: Cin Vadisi filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Aşgar: Cin Vadisi filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Mahsun, keçi çobanlığı yapan genç bir adamdır. Sürekli kabus gören genç adam, bir gece nasıl olduğunu bilmediği bir şekilde kendisini Seyit Battal Gazi Türbesinin avlusunda bulur. Kulağında sürekli bir tını ve karşısında insana benzeyen cinler olduğunu fark eden Mahsun büyük bir korkuya kapılır. Yaşadığı bu gerçek ve hayal karışımı olaya anlama vermeye çalışan Mahsun, gün geçtikçe birbirinden tuhaf durumlarla karşı karşıya kalır. Her gece evinde uyuyan ama farklı yerlerde uyanan Mahsun, en sonunda büyük bir yol ayrımına gelir. Genç adam ya korkularından kaçmaya devam etmeli ya da onların üzerine giderek bu beladan kendisini kurtarmalıdır.


Yönetmen: Yahya Al
Senaryo: Yahya Al
Oyuncular: Hayrettin Batur, Cemre Akyıldız, Buğra Kağan Kahraman, Eylem Doğan, Aydan Çakır
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Aşgar: Cin Vadisi
Yapımcı Firma: NKB Yapım
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 12.04.2019

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com

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