Son Dakika Haberleri: Asgari 5 milyar liralık yatırımlara bakan imza atacak
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Asgari 5 milyar liralık yatırımlara bakan imza atacak

33 dakika önce

Hibe desteğinden yararlandırılacak asgari 5 milyar lira sabit yatırım tutarındaki projelerde sözleşme imzalama yetkisi Sanayi ve Teknoloji Bakanına verildi.

Asgari 5 milyar liralık yatırımlara bakan imza atacak, System.String[]

Hibe desteğinden yararlandırılacak asgari 5 milyar lira sabit yatırım tutarındaki projelerde sözleşme imzalama yetkisi Sanayi ve Teknoloji Bakanına verildi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:41 
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