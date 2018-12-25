Asgari Ücret 2019 Yılında Brüt 2 Bin 558 Lira, Net 2 Bin 20 Lira Olarak Belirlendi.
1 saat önce
Asgari ücret 2019 yılında brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olarak belirlendi.
Asgari ücret 2019 yılında brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olarak belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:18 Kaynak: AA
Son Dakika! Milyonların Merakla Beklediği 2019 Yılı Asgari Ücreti Belli Oldu
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