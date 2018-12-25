Son Dakika Haberleri: Asgari Ücret 2019 Yılında Brüt 2 Bin 558 Lira, Net 2 Bin 20 Lira Olarak Belirlendi.

Asgari Ücret 2019 Yılında Brüt 2 Bin 558 Lira, Net 2 Bin 20 Lira Olarak Belirlendi.

1 saat önce

Asgari ücret 2019 yılında brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olarak belirlendi.

Asgari Ücret 2019 Yılında Brüt 2 Bin 558 Lira, Net 2 Bin 20 Lira Olarak Belirlendi., System.String[]
Asgari ücret 2019 yılında brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olarak belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:18 Kaynak: AA

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