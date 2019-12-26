Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. - Son Dakika

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Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi.
6 saat önce
Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:14 Kaynak: AA
Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi.
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