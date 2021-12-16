Asgari ücret 4 bin 250 TL oldu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlediği basın toplantısında 2022 yılı için asgari ücreti açıkladı. Buna göre gelecek yıl asgari ücret 4 bin 250 TL olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında 2022'de uygulanacak asgari ücreti açıkladı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü ve son toplantısının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Erdoğan 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin 4 bin 250 TL olarak tespit edildiğini açıkladı.

Böylece Türkiye'de şu anda geçerli olan net asgari ücret 2 bin 825 liradan 4 bin 250 TL'ye yükseldi. 2022'den itibaren asgarni ücretlilerin ellerine fazladan bin 425 lira geçecek.

Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak

Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakamın daha da yükseleceğeni belirteren Erdoğan, yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisinin de kaldırdığını söyledi. Cumhurbaşkanı asgari ücret artışının yüzde 50 seviyesinde gerçekleştiğine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayata geçireceğimiz yeni tedbirlerle inşallah istikrar ve güven ikliminin güçlendirilmesi yolunda çok önemli mesafe kat edeceğimize inanıyorum. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken, bunun işveren üzerindeki ilave maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz." Son dönemde döviz kurundaki dalgalanmalar ve fahiş fiyat artışlarıyla ilgili de konuşan Erdoğan, "Ortaya çıkan belirsizliğe de en kısa sürede son vermekte kararlıyız. Bu milletin geleceğini, erkeğiyle kadınıyla, genciyle yaşlısıyla, işçisiyle işvereniyle hep birlikte biz belirleyeceğiz. Ülkemiz ve milletimizin geleceğini ne faiz ve kur spekülatörleri ne yeminli iç ve dıştaki Türkiye düşmanları ne de bir avuç aç gözlü muhteris belirleyebilir" dedi. Asgari ücret yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiriyor

Basın toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri de bulundu.

2021 yılı asgari ücreti, bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretle çalışan 7 milyon civarındaki çalışanı doğrudan, tüm vatandaşları da dolaylı olarak ilgilendiren yeni asgari ücret rakamını belirlemek için ilk toplantısını1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş, üçüncü toplantısını ise 9 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Komisyon bu gün de nihai rakamı belirlemek üzere dördüncü ve son toplantısını yaptı.

DW/TY, JD

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