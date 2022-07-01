Asgari ücret açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gırtlağımızı sıkmasınlar" sorusu afallattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kameraların karşısına geçerek milyonların merakla beklediği asgari ücret ara zam oranını kamuoyu ile paylaştı. Erdoğan, asgari ücretin yüzde 30 artışla 5 bin 500 TL'ye çıkarıldığı açıkladı.

"GIRTLAĞIMIZI SIKMASINLAR"

Açıklamanın ardından toplantıda ilginç bir diyalog yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanındakilere dönerek "Bir sorun yok değil mi? Mutabık mıyız?" diye sordu. Erdoğan'ın "Mutabık mıyız?" diye sorduğu Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Hayırlı olsun cumhurbaşkanım" diye yanıt verirken, Erdoğan, "Gırtlağımızı sıkmasınlar" sorusunu yöneltti.

"OLUR MU ÖYLE ŞEY?"

Atalay ise, "Olur mu öyle şey?" diye karşılık verdi. Erdoğan'ın tekrar "Gırtlağımızı sıkmasınlar?" diye sorması üzerine Atalay, "Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

İŞ VERENLERE İŞÇİ BAŞINA 100 TL DSTEK

Asgari ücrete zam yapılırken işveren de unutulmadı. Buna göre, asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmama uygulaması devam edecek. İş verenlere, işçi başına 100 TL destek verilecek.

İŞÇİDEN YAPILAN KESİNTİ 969 LİRA

Yeni asgari ücrette işçiden yapılan kesinti 969 lira oldu. Buna göre, işçiden SGK Primi için 905 lira, işsizlik sigortası için 64 lira kesinti yapılacak.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

Asgari ücretin işverene maliyeti de merak edilenler arasında. Asgari ücret net olarak 5 bin 500 TL ancak brüt olarak 6 bin 471 lira. Yani işveren sigorta primi ve işsizlik sigortası primi hariç 6 bin 471 lira ödemek zorunda. İşverenin ödemek zorunda olduğu SGK Primi 1.003 lira, işsizlik sigortası primi ise 129 lira. Tüm bunların toplamıyla asgari ücretin işverene maliyeti 7 bin 603 liraya çıkıyor.