Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı basın toplantısı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması
Türk-iş Genel Sekreteri Pevrul KAVLAK'ın açıklaması
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un açıklaması ANKARA - 2022'de uygulanacak asgari ücret, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı basın toplantısıyla açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-iş Genel Sekreteri Pevrul KAVLAK ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Asgari ücret açıklandı - Bakan Bilgin, Türk-iş Genel Sekreteri KAVLAK ve TİSK Başkanı Akkol'un açıklaması - Son Dakika