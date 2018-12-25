Asgari Ücret Açıklanıyor
1 saat önce
ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı bugün gerçekleştirilecek.
ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda, komisyonca belirlenen asgari ücret; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
tarafından kamuoyuna açıklanacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 6 Aralık
tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirdi. Komisyon, toplantılarına Aralık ayı boyunca devam etti. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlık ettiği toplantılara İş Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı, TÜİK
, Hazine ve Maliye Bakanlığı
temsilcisi, Ticaret Bakanlığı
temsilcisi ile en çok üyeye sahip işçi konfederasyonundan 5, işveren konfederasyonundan 5 üye katılım gösterdi. Komisyonun 4'üncü ve son toplantısı bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek. Toplantıda, komisyonca belirlenen asgari ücret; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk tarafından kamuoyuna açıklanacak. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:27 Kaynak: DHA
Asgari Ücreti Belirleyecek Toplantı Başladı
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