Asgari ücret artışı enflasyonu 2 puan etkileyebilir

Asgari ücretteki artışın gelecek yıl enflasyonu 1.5-2 puan aralığında yukarı yönlü etkilemesi beklenirken, kaynaklara göre istihdam piyasasının canlanmasına yönelik destekler için İşsizlik Sigortası Fonu'nun kullanılarak bütçeye etki azaltılacak.

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İlk Kez Bir Asgari Ücretli Olarak Komisyonda Yer Alan Gülden Görmez Yapılan Zammı Değerlendirdi